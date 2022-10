Orkiestra Sił Powietrznych USA zagra w Oleśnicy. MOKiS rozdaje wejściówki!

The Ambassadors Rock Band, zespół będący częścią orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie -USAFE Band do Polski przyjedzie z serią koncertów. Artyści zagrają w dniach 11 - 20 października. 10 osobowy zespół rockowy zagra i zaśpiewa na scenach Brzegu Dolnego, Wrocławia, Oleśnicy, Opola, Katowic, Suchej Beskidzkiej, Bielsku-Białej, Jarosławia, Przemyśla między innymi utwory takie jak Valerie, Rock with You, Levitating.