Oleśniczanin po raz trzeci wjechał rowerem na Śnieżkę

- Zadanie wykonane. Śnieżka zdobyta po raz trzeci. Czas poprawiony o siedem minut. 01:32:31 - chwali się pan Tomasz. - W tym roku Królowa nie była łaskawa z pogodą. Start na deptaku w Karpaczu rozpoczął ściganie w deszczu i tak wyglądała droga aż do Strzechy Akademickiej. Od tego miejsca zapowiadało się już dobrze, ale zło przyszło od Domu Śląskiego. Temperatura spadła do 7 °C a wiatr osiągnął 50km/h Ostatnie 2 km drogą Jubileuszową były wyzwaniem. Mety nie widać, ponieważ mgła skróciła widoczność do kilku metrów. Ale udało się. Kolejne doświadczenie zdobyte - relacjonuje w mediach społecznościowych oleśniczanin.

Pan Tomasz na dwóch kółkach jeździ od lat, jak przyznaje na rowerze odpoczywa. Oleśniczanin działa w Klubie Kolarskim HRMax. Jeździ na zawody i na co dzień trenuje wraz z innymi członkami.