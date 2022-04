Oleśniczanin Łukasz Sobol po raz drugi został stypendystą ministra

Łukasz jest studentem kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Stypendium zostało przyznane mu za osiągnięcia naukowe, między innymi za sześć publikacji punktowanych w czasopismach naukowych i udział w dwóch projektach badawczych.

– Nie ukrywam – ekscytacja jest trochę mniejsza, ale wciąż duża. To fantastyczne uczucie ponownie znaleźć się w gronie niewielu studentów w Polsce, którzy zostali nagrodzeni w dyscyplinie inżynierii środowiska. To duży motor napędowy do dalszej pracy i rozwoju – przyznaje laureat dodając, że stypendium planuje wykorzystać na wymianę sprzętu informatycznego, który posłuży na cele badawcze, a także na rower do wypraw długodystansowych. – Zachowanie work-life balance jest dla mnie ważne – podkreśla Łukasz w wywiadzie dla upwr.edu.pl.

Publikacje dotyczyły tematów waloryzacji biomasy odpadowej i sportowych nawierzchni trawiastych. – Są to dwie główne ścieżki, którymi zajmuję się naukowo. W jednej z publikacji udało się je nawet połączyć, z czego jestem bardzo zadowolony. Dotyczyła analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania odpadowych ścinków traw do zasilenia mikrobiogazowni dla wielkopowierzchniowego pola golfowego w Toskanii, które należy do dużego resortu turystycznego Castelfalfi – opowiada Łukasz.