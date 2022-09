Oleśnickie latawce poszybują na podzamczu. To wszystko w ramach zbliżających się Dni Europy w Oleśnicy

XXV Dni Europy 2022 coraz bliżej

Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy i Oleśnicki Jarmark Wspaniałości zapraszają we wrześniu do udziału w XXV DNIACH EUROPY w Oleśnicy. Dni Europy to coroczna impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Oleśnicy i organizowana jest regularnie w połowie września od 1998 roku. Co w programie? Będą liczne występy, konkursy, wernisaże, Oleśnicki Jarmark Wspaniałości i wiele innych. Szczegółowy program poniżej.