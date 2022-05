Oleśnicki sanepid zachęca do szczepień przed wyjazdem za granicę

Podróż zagraniczna oprócz wielu miłych wrażeń niesie ze sobą ryzyko zdrowotne, związane z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi. W czasie podróży zagranicznych narażeni jesteśmy na kontakt z nowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi lub już znanymi, ale występującymi w większej liczbie i z większą częstością. Problemem, zwłaszcza w krajach rozwijających się, może być również utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.

Wielu chorobom zakaźnym, związanym z podróżami i pobytem w innych krajach, zwłaszcza tropikalnych i o niskim standardzie sanitarno-epidemiologicznym, można zapobiec poprzez szczepienia ochronne. Jest to najskuteczniejszy z dotychczas poznanych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Informacje o chorobach, przeciwko którym należy się zaszczepić przed podróżą do danego kraju, można uzyskać w punktach szczepień dla podróżujących lub na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a w przypadku szczepień obowiązkowych przeciwko żółtej gorączce również w ambasadzie danego kraju.