Oleśnicki oddział PCK i fundacja Senior Care przekazali dary do Powiatowego Zespołu Szpitali Karolina Jurek-Bugla

Oleśnicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacja Senior Care przekazali do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy sprzęt dla osób chorych i potrzebujących. Do placówki we wtorek trafiły wózki inwalidzkie, toalety oraz balkoniki.