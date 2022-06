Oleśnicki Jarmark Wspaniałości. Dziś oleśniczanie zbierają środki na leczenie Mikołaja Bernasia Karolina Jurek-Bugla

Do godziny 17 trwa Oleśnicki Jarmark Wspaniałości. Organizatorzy tradycyjnie zadbali o to by atrakcji nie zabrakło. Będzie możliwość zrobienia zakupów od lokalnych rzemieślników i producentów, a także szansa na wsparcie leczenia małego Mikołaja Bernasia, który cierpi na szereg chorób.