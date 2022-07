Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny już w sierpniu. Mamy szczegółowy program imprezy! Karolina Jurek-Bugla

Od 12 do 14 sierpnia odbędzie się Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny. Do stolicy powiatu oleśnickiego ponownie zjadą artyści z całej Europy. Wiele będzie się działo niemal w każdym zakątku miasta. Organizatorzy zaprezentowali już szczegółowy program trzydniowej imprezy. Co i gdzie się będzie działo? Szczegóły w galerii zdjęć.