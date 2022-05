Oleśnicki chór Iunctus świętuje 20-lecie. Będzie jubileuszowa płyta. Zbierane są środki

Historia parafialnego chóru Iunctus sięga początku lat 90. Wtedy to grupa młodzieży gromadziła się, aby służyć śpiewem podczas Mszy Św. o godz. 9.00. Głównym inicjatorem tych spotkań był Wojciech Karasek. Do śpiewu chóralnego było co prawda jeszcze wtedy daleko, bo były to głównie religijne piosenki z gitarą, ale zmiany w jego kierunku przyniosło między innymi przygotowanie do Europejskiego Spotkania Młodych wspólnoty Taizé, które miało odbyć się we Wrocławiu w 1995 roku. - Jednym z charakterystycznych elementów tych spotkań jest modlitwa śpiewem, przy pomocy wielogłosowych, krótkich kanonów. Spotkania modlitewne w duchu Taizé odbywały się również w naszej parafii, a ich prowadzeniem zajmowali się członkowie muzycznej grupy - relacjonują członkowie chóru.

Pierwszymi dyrygentkami chóru były Ewa Wiśniewska (obecnie Chorążyczewska) i Katarzyna Przytuła (Tomaszewska). W 1998 roku, na krótko, chór połączył się z chórem parafii św. Jana Ap., a prowadzenie przejęła Edyta Szostak-Kirzyc. W 2002 roku, z inicjatywy Renaty Hrehorowicz (Wojtylak) nastąpiła reaktywacja chóru parafialnego, a jego dyrygentem została Iwona Szatkowska (Wróbel). Z czasem członkowie grupy zdecydowali o przyjęciu obecnej nazwy chóru. Iunctus (łac. zjednoczony) - wyraża chęć bycia prawdziwą wspólnotą, która mimo różnorodności jej członków, poprzez swoją pasję – muzykę i śpiew – stara się jak najściślej połączyć z Bogiem, Najdoskonalszym Muzykiem.