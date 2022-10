Oleśnicki Budżet Obywatelski 2023. Ostatnie godziny głosowania!

W ramach OBO 2023 miasto przeznaczyło na projekty 600 tys. zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 300 tys. zł na zadania od 100 do 150 tys. zł, kwotę 200 tys. zł na zadania do 100 tys. zł i kwotę 100 tys. zł na zadania do 60 tys. zł. Pomysłodawcy projektów zachęcają do głosowania. I tak Oleśnickie Stowarzyszenie Polska2050 oraz grupa oleśnickich aktywistów zaprasza mieszkańców Oleśnicy w sobotę (15 października) od godziny 10 na plac Zwycięstwa do Strefy Obywatelskiej.

Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć co autor projektu miał na myśli i dlaczego to akurat jego projekt jest ważny dla Oleśnicy - zapytaj osobiście autorów tegorocznych projektów. Niech zyska Oleśnica - zachęcają organizatorzy.

SZCZEGÓŁOWA LISTA PROJEKTÓW TUTAJ: