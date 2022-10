Oleśnicki Budżet Obywatelski 2023. Czego pragną oleśniczanie? Ruszyło głosowanie w ramach OBO (PROJEKTY, GŁOSOWANIE, DATY) Karolina Jurek-Bugla

Przypominamy listę projektów, które zakwalifikowały się do głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Szczegóły w treści artykułu! Karolina Jurek-Bugla

Oleśnicki Budżet Obywatelski 2023 to kolejna odsłona formy wyjścia do mieszkańców, którzy mogą zdecydować, na co przeznaczyć miejskie środki. Niedawno ogłaszaliśmy listę projektów, które do realizacji w przyszłym roku zgłosili oleśniczanie. Mieszkańcy stawiają przede wszystkim na rekreację. Wśród projektów znalazły się m.in. te mówiące o nowych nasadzeniach drzew,