Oleśnicki Budżet Obywatelski 2023. Będzie nowa platforma do głosowania

Oleśnicki Budżet Obywatelski trwa w Oleśnicy od lat. W minionym roku doszło jednak do nieprzyjemnego incydentu, który zmusił magistrat do zmiany narzędzia do głosowania. Przypominamy, że 15 października 2021 roku Miejska Gospodarka Komunalna działająca w Oleśnicy poinformowała, że doszło do wykrycia zdarzenia polegającego na ujawnieniu danych osobowych należących do biura obsługi klienta MGK, w treści których znajdowały się dane osobowe w zakresie: PESEL.