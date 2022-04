Oleśnicka Rolka w tym roku dla Wojtka Miszewskiego

1 maja odbędzie się przejazd ulicami miasta, gry i zabawy. Start i meta będzie się znajdowała na placu Zwycięstwa. To wszystko od godz.11.00 do 13.00. Trasa będzie liczyła ok. 6 km. Z kolei 3 maja odbędzie się X RollerCup Oleśnica - wyścigi na rolkach i hulajnogach na dystansie od 200 m do 10 km. Start i meta Amfiteatr w Parku nad Stawami godz.10.00 do 14.00.

-To kolejna edycja imprezy, w tym roku zbieramy środki na leczenie znanego rolkarza z naszego miasta - podają organizatorzy.

ZAPISY I REGULAMIN