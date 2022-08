Oleśnicka policja prosi o pomoc na rzecz małego Olka

3-letni Aleksander cierpi na nieuleczalną i potencjalnie śmiertelną chorobę genetyczną Centralny Zespół Hipowentylacji (CCHS) nazywany potocznie „klątwą Ondyny”. Kiedy zasypia, przestaje oddychać i dlatego za każdym razem musi być podłączany do respiratora. Podstępność tej choroby polega niestety też na tym, że zanik oddechu może wystąpić w każdej chwili, podczas zabawy czy oglądania bajek. Brak natychmiastowej interwencji w postaci podłączenia malca do respiratora oznaczałoby dla niego niedotlenienie, a w konsekwencji zatrzymanie krążenia i śmierć.

Możesz pomóc

Wejdź na stronę: KLIK i wpłać dowolną kwotę. Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji, aby prośba rodziców dotarła do jak najszerszej liczby chętnych do pomocy.

Celem zbiórki jest operacja wszczepienia stymulatora nerwu przepony. Operacja wszczepienia stymulatora nerwu przepony da Aleksandrowi szansę na lepsze życie, bez respiratora i bez rurki tracheostomijnej. Podtrzymywanie oddechu w trakcie snu przy pomocy stymulatora zapewni Aleksandrowi lepszy i spokojniejszy sen, a tym samym większy komfort życia - czytamy.

Podaruj Aleksandrowi oddech i pomóż mu uwolnić się od respiratora!