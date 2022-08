Oleśnicka biblioteka zaprasza na planszówki!

Spotkanie już w pierwszą sobotę miesiąca 3 września. Start od 15.00 do 21.00. Do sprawdzenia tradycyjnie zarówno planszówki dostępne do wypożyczenia na co dzień w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” jak i gry ze zbiorów Biblioteki „Pod Pegazem”.

Zachęcamy także by przynosić własne gry by spróbować rozgrywki z innymi uczestnikami spotkania - przekazuje Stanisław Król z OBP.