Oleśnica. Za czynsz i media zapłacimy więcej. Spółdzielnia i ZBK podnoszą opłaty

W związku ze zmianą cen ciepła sprzedawanego przez Miejską Gospodarkę Komunalną w Oleśnicy, a dostarczanego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze w Oleśnicy przewidywano, że podwyżka cen jest nieunikniona i nastąpi. Jak przyznaje prezes SM Zacisze Wojciech Świtoń jej wysokość była jednak dla wszystkich zaskoczeniem.

Liczyliśmy się z podwyżką w wysokości 30-32 procent, natomiast cena ciepła wzrosła o wiele więcej. Średni wzrost wynosi 44 procent, ale niektóre ze składowych rosną ponad 50 procent. W związku z tak wysoką podwyżką, aby zapewnić właściwą płynność finansową, Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą zmuszony był podjąć decyzję o zmianie wysokości opłat - przekazuje nam prezes SM Zacisze.

I tak od 1 kwietnia zaliczka na centralne ogrzewanie wzrosła z 3 do 4 zł za mkw miesięcznie, co daje podwyżkę o 33 procent. Natomiast zaliczka na podgrzanie ciepłej wody użytkowej wzrosła z 14 do 18 zł/m3 (podwyżka o 29 proc.).