Oleśnica. Wielkanoc 2022. Triduum Paschalne w naszych parafiach

Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

W Wielki Czwartek Msza św . Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. co do jakości i co do ilości. Trzy posiłki bez pokarmów mięsnych, z czego jeden do syta. W tym dniu nie sprawuje się Ofiary Eucharystycznej . Nabożeństwo Liturgii Męki Pańskiej zostanie odprawione o godz. 18.00. O godz. 15.00 rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego w kościele.

Droga Krzyżowa zostanie odprawiona o godz. 9.00 i 17.00 w kościele, a o godz. 22.00 Gorzkie Żale. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie w Wielki Piątek po zakończonej liturgii Męki Pańskiej do godz . 24.00.