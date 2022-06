Oleśnica wczoraj i dziś. Zobacz niebywałe porównania Klaudia Kłodnicka

Żyjąc w Oleśnicy na co dzień często nie zauważamy dużych zmian. Czasami jednak warto sobie uświadomić jak bardzo na przestrzeni kilku lat rozwinęła się nasza mała ojczyzna. Przygotowaliśmy dla Was kilkanaście niezwykłych porównań. Przedstawiają one Oleśnicę sprzed kilku lat (zdjęcie na górze) i z czasów aktualnych (zdjęcie na dole). Prawda, że zmiany się olbrzymie? Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię!