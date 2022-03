Oleśnica. Uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw covid-19. Gdzie dokładnie?

Co ze szczepieniami dzieci wg kalendarza szczepień?

W związku z wojną w Ukrainie i przybywaniem do naszego kraju uchodźców Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy. Należy pamiętać, że osoby przebywające na terenie naszego kraju ponad 3 miesiące mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 2022. Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia według Indywidualnego Kalendarza Szczepień ustalonego przez lekarza kwalifikującego. Jeśli dziecko nie posiada dokumentacji medycznej, będzie traktowane jako nieszczepione. Najważniejsze są szczepienia przeciw odrze szczepionką MMR, przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, a także wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (zgodnie z wiekiem).