Oleśnica kwiatami stoi. Co kwitnie w naszym mieście? (ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Oleśnica to miasto wież i róż. Od kilku tygodni w mieście możemy podziwiać różane rabaty, ale to nie jedyne kwiaty, które zdobią nasze miasto. Zobaczcie, co kwitnie w mieście! Pokażcie nam swoje ogródki i balkony. Ślijcie zdjęcia!