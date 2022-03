Oleśnica i powiat oleśnicki. Weekend z pijanymi na drogach. Pięciu nietrzeźwych kierowców zatrzymanych przez weekend

W miniony weekend policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy zatrzymali aż pięciu nietrzeźwych kierujących. Wśród zatrzymanych znalazła się także kobieta, która postanowiła prowadzić samochód na podwójnym gazie.

Do wykrycia jednego z nietrzeźwych kierujących doszło podczas kontroli drogowej. Policjanci z Twardogóry zatrzymali pojazd osobowy, którego 61-letni kierujący w wydychanym powietrzu miał 1,12 promila alkoholu. Kolejny kierowca, który zdecydował się prowadzić na podwójnym gazie zasiadł za kierownicą Nissana. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd, szybko okazało się, że 52-letni kierujący w wydychanym powietrzu miał 3,20 promila alkoholu. Dwóch pijanych kierowców zatrzymali natomiast policjanci Ogniwa Prewencji KP Syców. Jednym z pojazdów marki Renault kierowała 42-letnia kobieta. Alkomat wskazał 1,95 promila alkoholu. Drugim pojazdem kierował 61-letni kierujący, miał 3,6 promila w wydychanym powietrzu. To mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego.