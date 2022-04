Oleśnica dla Ukrainy. Ukraińskie przysmaki na dziedzińcu zamku już w weekend

Już w najbliższy weekend 23-24 kwietnia Zamek Książęcy w Oleśnicy zaprasza na wyjątkowe zwiedzanie i pyszne dania kuchni ukraińskiej na zamkowym dziedzińcu. Cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców.

To kolejny wyraz dobroci serca ze strony oleśniczan. Wczoraj na wschód wyjechał kolejny bus z darami zapakowany po brzegi. Wszystkiemu nadzorował m.in. przewodniczący rady Aleksander Chrzanowski.

W mieście odbywają się też liczne warsztaty i zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Zaprasza na nie m.in. Oleśnicka Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, a także magistrat. Już 22 kwietnia w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy odbywać się będą kolejne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez współpracującą z Urzędem Miasta Oleśnicy psycholożką z Ukrainy Olgą Mirale. Spotkania są kierowane do młodzieży w wieku od 13 do 17 lat i do dorosłych. Trzeba się zarejestrować - poprzez WhatsApp lub na Viber +380 50 047 5057 lub 574 394 556