Oleśnica dla Ukrainy. Przed nami wydarzenia kulturalno-artystyczne

Patrycja i Kuba Jeżyny wystąpią z programem "Therapy Station". "Jesteśmy duetem, który jest owocem miłości oraz miłości do muzyki. Nasze granie to rodzaj pierwotnego obcowania z dźwiękiem i słowem dla czystej przyjemności muzykowania, taka terapia dla duszy. Gramy ze sobą i dla siebie, głównie w domu, w najprostszej z możliwych form - gitara i głos. Czasami pojawiają się okoliczności i miejsca, w których możemy podzielić tym, co gra nam w sercach. Nazwa "Therapy Station" to nawiązanie do muzycznego wszechświata, jakim jest dla nas Grateful Dead, ale idealnie odzwierciedla przesłanie innych wielkich artystów, którzy są dla nas inspiracją".

mat. MOKiS