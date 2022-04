Oleśnica. Będzie śniadanie wielkanocne dla bezdomnych i potrzebujących

Jak informuje parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy śniadanie wielkanocne dla potrzebujących odbędzie się w salce przy plebanii 16 kwietnia o godz. 12:00. Każda osoba otrzyma także paczkę żywnościową.

Przy jej organizacji można wciąż pomóc. Do piątku do parafialnej salki w godzinach od 14 do 16 można przynosić ciasta, które zostaną sprezentowane najuboższym.