Ochotnicy z Bierutowa przekazali wóz bojowy ukraińskim strażakom

Volvo służyło w gminie oraz powiecie oleśnickim od 2005 roku i, jak podają strażacy, nigdy nie zawiodło podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

W tej trudnej sytuacji zawsze o Was pamiętamy i służymy wszelką pomocą. Pojazd został odprowadzony przez dwóch naszych kierowców w kolumnie prowadzonej przez KW PSP we Wrocławiu do miejscowości Nisko w województwie podkarpackim w dniu 05.03.2022. Po dojeździe na miejsce i przeszkoleniu kierowcy z Ukrainy z obsługi pojazdu, Volvo odjechało do miejscowości Tarnopol na Ukrainie, gdzie czeka na dalsze dyspozycje związane z wojną - poinformowali ochotnicy.