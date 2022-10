O krok od tragedii na przejściu dla pieszych w Oleśnicy. Nagranie mrozi krew w żyłach (WIDEO)

1500 zł mandatu i 15 punktów karnych otrzymał mieszkaniec Oleśnicy, który nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącym na drugą stronę jezdni. Do zdarzenia doszło na ul. Klonowej w pobliżu stacji paliw. Kobieta z dzieckiem, która od strony parku przechodziła na przejściu dla pieszych cudem uniknęła potrącenia. Gdy minął ją samochód była już z dzieckiem w połowie pasów. Kierowca nie pozostał jednak bezkarny. Piesza zapamiętała numery rejestracyjne i udała się na policję, a tam sprawy potoczyły się ekspresowo.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego udali się pod adres zamieszkania właściciela pojazdu, który wskazała kobieta. Na miejscu zastano 50-letniego mężczyznę, który oświadczył, że jest właścicielem pojazdu i to on jeździł dziś wskazanym pojazdem lecz nie przypomina sobie aby doszło do takiej sytuacji. W związku z powyższym zostało wręczone wezwanie do stawiennictwa w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy w celu przesłuchania na tę okoliczność - opowiada Bernadeta Pytel z KPP w Oleśnicy.