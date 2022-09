Nowe przystanki autobusowe w okolicy (SZCZEGÓŁY)

Od 1 września wraz z rozkładem szkolnym na kilku obsługiwanych przez Polbus liniach pojawiły się nowe przystanki, o które wnioskowali pasażerowie i organizatorzy przewozów.

Pierwszy z nich dodany został do linii komercyjnej nr 8 i znajduje się przy nowym Centrum Dystrybucyjnym Lidl Polska w Gmina Dobroszyce. Wybrane kursy zapewnią więc dojazd do obiektu pracownikom m. in. z Oleśnicy, Dąbrowy, Nowosiedlic i centrum Dobroszyc. Kolejne aż trzy nowe przystanki zostały z kolei dodane do linii KAGO - Komunikacji Autobusowej Gmina Oleśnica. To Ostrowina - skrz. z dr. gm. 249 (na linii nr G3), Bogusławice II (na linii nr G5) oraz Smolna - majątek (na linii nr G6).

Nowe lokalizacje z pewnością zwiększą dostępność komunikacji i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże. Zapraszamy do korzystania z nowych przystanków - podsumował przewoźnik.