Nowe godziny otwarcia oleśnickiego basenu, dmuchańców i przystani wodnej

Jak się dowiadujemy aquapark Letni czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20, a w weekendy od 9 do 20. ATOL Marina, czyli przystań wodna m.in. z wodnymi rowerkami czynna jest codziennie od 11:00 do 19:00. ATOL City z ofertą głównie dla najmłodszych mieszkańców i przyjezdnych działać będzie od godz. 10:00 do 20:00.