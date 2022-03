Nocna sztafeta, pokazy laserów i liczne atrakcje. Oleśnicka Grupa Triathlonowa zaprasza na zawody!

Impreza będzie miała charakter sportowo- widowiskowy, z naciskiem na integrację uczestników z kibicami. Trasa biegu przebiegać będzie wokół Stawów Oleśnickich, każdy będzie miał do przebiegnięcia cztery okrążenia, czyli cała drużyna przebiegnie 16 okrążeń. Daje to łączenie dystans półmaratonu, czyli 21 km. Po każdym przebiegniętym okrążeniu następuje zmiana zawodnika. To wszystko odbywa się przy ogromnej prędkości w strefie zmian. Omawiana strefa zlokalizowana będzie przy amfiteatrze.