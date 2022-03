Niewybuch na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Na miejscu pracują saperzy!

O groźnym znalezisku poinformowało niedawno nadleśnictwo Oleśnica Śląska. -Dziś na terenie nadleśnictwa odnaleziono niewybuch. Wciąż groźne niewybuchy są odnajdowane w lasach przez leśników. Leśniczy wezwał policję. Na miejscu pracuje jednostka saperów, którzy zabezpieczyli teren - dowiadujemy się.

Co zrobić, gdy natrafimy na takie znalezisko?

Te niebezpieczne pamiątki potocznie są nazywane „zardzewiałą śmiercią". Pomimo upływu ponad 70 lat od zakończenia drugiej wojny światowej, w różnych częściach kraju w lasach nadal są znajdywane pociski. Co zrobić w razie znalezienia niewybuchu? W żadnym wypadku nie wolno go dotykać. Miejsce znalezienia niewybuchu należy wyraźnie oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy także niezwłocznie powiadomić o znalezisku miejscowego leśniczego, nadleśnictwo lub zgłosić policji.