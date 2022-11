"Nasza Niepodległa – festiwal historyczny". Młodzieżowi radni z Oleśnicy podsumowali projekt

Głównym celem tego wydarzenia była popularyzacja historii Polski i działań na rzecz jej niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Trzebnicy oraz zakwalifikowane grupy z dolnośląskich szkół. Ich zadaniem było pokazanie zasłużonej dla niepodległości Polski postaci mieszkającej w ich miejscowości. My przedstawiliśmy sylwetkę pana Józefa Motyla, pradziadka naszych uczniów.

Pan Józef wykazał się dużym patriotyzmem zarówno w czasie I , jak i II wojny światowej. Historia naszego bohatera pokazuje historię Polaka – patrioty. Do tego wyboru skłoniły nas również słowa prawnuczki pana Józefa – Marysi, która napisała: „Dlatego mój pradziadek, mimo że nie znałam go osobiście, jest dla mnie ogromnym wzorem i autorytetem. Wiedział, że Ojczyzna jest najważniejsza, bo najważniejsze jest mieć swoje miejsce na ziemi w wolnej Polsce. Bez tego nie ma nic, nie ma nas Polaków, nie ma poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję mu za to, że żył, że wierzył w to, co robi i nigdy nie dał się złamać. Dziękuję mu za wolną Polskę!”- podaje Beata Rubaszewska z MRM Oleśnicy.