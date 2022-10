Nadchodzi czas na wymianę opon na zimowe. Gdzie wymienić opony w Oleśnicy? Ile kosztuje wymiana opon w Oleśnicy?

Wymiana opon na zimę nie jest obowiązkowa. Co na to policja?

Ile kosztuje wymiana opon na zimowe w Oleśnicy?

Nadchodzące tygodnie to pracowity czad dla wulkanizatorów. W Oleśnicy zakładów, w których wymienimy koła na zimowe jest wiele. Cena za taką usługę waha się w granicach od 100 do 150 zł. Wszystko zależy, czy chodzi tylko o przełożenie kół i ich wyważenie czy przełożenie opon na felgi.

Specjaliści zalecają by opony zmienić na zimowe, gdy średnia temperatura spadnie i pozostanie poniżej 7°C. Śmiałków, którzy nie wymieniają opon po sezonie letnim nie brakuje. W Polsce takiego obowiązku prawnego nie ma, ale policja apeluje by jednak nie dać się zwieść pozorom i udać się do wulkanizatora.

Przemysław Ratajczak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podkreśla, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.