Modernizacje dróg w gminie Oleśnica na finiszu

Jak informują urzędnicy w przypadku pierwszej inwestycji, zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 4 m i długości ok. 213,30 m. Na całej długości drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a koszt to 307 965,78 zł brutto. Drugie przedsięwzięcie to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej (szerokość 3,5 m i długość ok. 337 m). Na całej jej długości zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest również „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a koszt wynosi 544 019,15 zł brutto. Postęp prac widoczny jest już gołym okiem. Nowa nawierzchnia i pobocza cieszą oko. Trwają ostatnie szlify.