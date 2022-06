Mobile Kino 9D w Międzyborzu. Co będzie się działo w ciężarówce?

8 i 9 czerwca do miejscowości Międzybórz na parking M-GOK zawita Kino Mobilne 9D, będzie otwarte od 12:00 do 20:00. Niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. Do kina mogą przychodzić dzieci jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana sali rozkłada się na bok, ozdobiona jest 60 metrowymi światełkami led, wygląda bardzo efektownie. Największy mobilny ekran w Europie zapewnia nieziemskie odczucia.

W pierwszy dzień do kina będzie można wejść za 20 złotych. Bilety do zakupienia będą bezpośrednio przed seansem w KASIE KINA. Repertuar tworzony jest na bieżąco.