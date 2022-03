Miłośnicy gier planszowych ponownie spotkają się w oleśnickiej bibliotece

Kolejne spotkanie już w sobotę, 2 kwietnia.

Widzimy się tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca. Gramy od 15.00 do 21.00. Do sprawdzenia zarówno planszówki dostępne do wypożyczenia na co dzień w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” jak i gry ze zbiorów Biblioteki „Pod Pegazem”- podaje biblioteka.