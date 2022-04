Międzyszkolny konkurs ekologiczny udany (WYNIKI, ZDJĘCIA)

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z sześciu oleśnickich szkół. Konkurs klas IV – VIII miał formę indywidualną, a punkty zebrane przez każdego z uczestników zliczane były do punktacji szkół. Test zawierał 30 pytań jednokrotnego wyboru i cztery zadania otwarte. Uczniowie m. in. wskazywali bioindykatory zanieczyszczeń powietrza, źródła emisji zanieczyszczeń, podawali przyczynę obumierania lasów iglastych i dawali wskazówki jak należy walczyć z efektem cieplarnianym. Wykazali się ogromną wiedzą ekologiczną. Kto okazał się najlepszy? Pierwsze miejsce zajęła

uczennica SP nr 2 – Klara Jasięga (opiekun – p. Elżbieta Zdunek), drugie miejsce ex aequo zajęli uczniowie SP 4 – Tymon Safiak (opiekun – p. Ewa Płaneta) i SP 7 – Andrzej Marzec (opiekun p. Anna Łysik), a trzecie miejsce zajęła uczennica SP 2 – Jagna Nowakowska (opiekun – p. Elżbieta Zdunek). Rywalizację szkół wygrała podstawowa dwójka, drugie miejsce zajęła "czwórka", a trzecie "siódemka".