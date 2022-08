Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans w Oleśnicy i Sycowie. Kiedy i co będzie się działo? KJ

Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, który co roku we wrześniu odbywa się we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku zawita do powiatu oleśnickiego. Artyści zaprezentują się w Oleśnicy i Sycowie. Szczegóły poniżej.