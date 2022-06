Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Uwaga, na trasie Wrocław-Oleśnica mogą wystąpić utrudnienia! Klaudia Kłodnicka

Wczoraj, we Wrocławiu doszło do śmiertelnego wypadku na torach kolejowych. W związku z tym mogą wystąpić duże utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie z Wrocławia do Oleśnicy.