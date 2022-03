Maseczki nie są już obowiązkowe. Zmiany w obostrzeniach weszły w życie

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek. Zgodnie z rozporządzeniem "do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach".

To prawdziwa rewolucja maseczkowa. Po dwóch latach pandemii obowiązek zakrywania ust i nosa zostaje zniesiony. Od poniedziałku (28 marca) po raz pierwszy od 711 dni mieszkańcy mogą bez maseczki wejść do sklepu, tramwaju, czy urzędu.

Koniec izolacji zakażonych i kwarantann dla ich domowników

To nie koniec rewolucji w podejściu do koronawirusa. Od dziś zniesiony jest też obowiązek izolacji osób zakażonych i kwarantanny dla ich domowników. Chorzy na COVID-19 będą otrzymywać normalne zwolnienia lekarskie i sami będą musieli zachowywać się odpowiedzialnie by nie zarażać innych.