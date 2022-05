Majowy Dzień Przebaczenia w oleśnickich bibliotekach

Już 11 maja, w środę w godzinach od 9.00 do 19.00 Oleśnicka Biblioteka Publiczna zaprasza do: Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni Książek i Prasy, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” przy ul. M. Reja 10 oraz do Biblioteki „Pod Pegazem” przy ul. F. Kleeberga 4 z książkami, których Czytelnicy nie oddali na czas. - Nie zapomnij swojej karty i wypożyczonych książek - apelują pracownicy OBP.