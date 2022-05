Majkel Kalcowski u boku gwiazdy w teledysku Darii i Kush Kush (WIDEO) kj

Pochodzący z Bierutowa Michał Majkel Kalcowski rozwija taneczne skrzydła. Po występie w telewizyjnym show "You Can Dance" młody tancerz nie osiadł na laurach i wciąż pielęgnuje rodzinną pasję. Od niedawna, kolejny raz możemy podziwiać go u boku gwiazdy.