Lokale użytkowe w Oleśnicy świecą pustkami. Te marki miałyby w nich przyszłość. Oleśniczanie o nich marzą (NAZWY, ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Oleśnicki rynek nie jest łatwy pod względem prowadzenia działalności. Niedalekie położenie Wrocławia sprawia, że wiele osób na zakupy wybiera się właśnie do stolicy Dolnego Śląska. Jest też druga strona medalu - mała różnorodność produktów i marek, które oferuje Oleśnica. Lokali użytkowych w Oleśnicy wolnych od zaraz jest pod dostatkiem. Co musiałaby się w nich znaleźć by biznes przetrwał? Jaka marka w Oleśnicy powinna się otworzyć by znaleźć klienta i go zatrzymać?