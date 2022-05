Lodziarnie w Oleśnicy i Sycowie. Gdzie zjeść smaczne lody w okolicy? Podpowiadamy!

Lody to pyszny i najpopularniejszy deser świata. Mrożone desery były znane już w Chinach trzy tysiące lat temu. do Europy trafiły za sprawą Arabów, którzy w X wieku przekazali receptury sorbetów Sycylijczykom. Współczesne lody stworzył renesansowy architekt i kucharz Bernardo Buontalenti, mrożąc kogel-mogel z mlekiem. W polskiej książce kucharskiej pierwszy umieścił je w 1783 roku Wojciech Wielądko. Do upowszechnienia w Polsce lodów doszło w okresie międzywojennym, kiedy na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy i Poznania zaczęto sprzedawać z wózków lody w dwóch waflach. Dopiero w latach trzydziestych XX wieku pojawiły się pierwsze pakowane lody produkowane fabrycznie - lody Pingwin.