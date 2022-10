Licytacje komornicze w Oleśnicy i powiecie oleśnickim LISTOPAD 2022! Pod młotek domy i mieszkania DATY, ADRESY, ZDJĘCIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2022 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jesionowej 9,Spalice, 56-400 Oleśnica. Opis nieruchomości: Działka o numerze 9/13, położona w miejscowości Spalice, przy ul. Jesionowej 9 o powierzchni 0,0861 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00033498/1, opisana jako działka budowlana zabudowana, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy z garażem. Działka ma kształt zbliżony do wielokąta, płaska częściowo utwardzona kostką granitową (przejścia, podjazd), teren częściowo ogrodzony (brak ogrodzenia od frontu), zagospodarowany zielenią. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energia, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, telefon. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczo-garażowym. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej około 2002r. Ławy fundamentowe żelbetowe, strop prefabrykowany. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, ocieplony, podbitka PCV. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, ocieplone. Stolarka okienna PCV z roletami zewnętrznymi oraz okna połaciowe Velux. Stolarka drzwiowa typowa. Podłogi betonowe, obłożone panelami i płytkami ceramicznymi. Elewacja z cegły klinkierowej. Taras wyłożony deskami tarasowymi kompozytowymi. Schody wewnętrzne drewniane. Na parterze budynku znajduje się hol, obszerny salon z kominkiem i wyjściem na ogród, kuchnia, wc, cześć gospodarcza z kotłownią, pokój oraz duża łazienka w której mieściła się wanna, kabina prysznicowa, ustęp oraz umywalka. Na poddaszu mieści się część sypialniana oraz łazienka i hol. Poddasze ze znacznymi skosami. Instalacje wewnątrz budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania ( uszkodzony piec i brak części grzejników). W salonie jest kominek. Częściowy brak armatury łazienkowej, wyrwana wanna z hydromasażem (pozostał otwór murowany obłożony płytkami ceramicznymi). Przy oknach połaciowych oraz na części ścian widoczne ślady zawilgocenia. Okna połaciowe ze śladami znacznego zużycia. Ślady pękania na ścianach w części gospodarczej. Poszycie dachu najprawdopodobniej uszkodzone. Obiekt od lat niezamieszkały i nieużytkowany. Stan techniczny budynku średni. Budowa nie została zakończona (brak zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy). Powierzchnia zabudowy budynku 176,00m2. Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwałą nr XXV/166/12 z dnia 25.10.2012r. Rady Gminy Oleśnica dla obrębu wsi Spalice. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostka bilansowa MN/12. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych. Nieruchomość jest niezamieszkała. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 518.520,28zł. (wartość brutto). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 388.890,21zł brutto.

