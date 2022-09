Licytacje komornicze w Oleśnicy i powiecie oleśnickim PAŹDZIERNIK 2022! Pod młotek domy, mieszkania, auta, grunty! DATY, ADRESY, ZDJĘCIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Joanna Neumann na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Kościuszki 8, 56-416 Twardogóra. Opis nieruchomości: Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni łącznej 161,97m2 położony na działce nr działki 22 o powierzchni 0,0605ha m2 . Bryłę budynku stanowi kwadrat z wydzielonymi, osobnymi wejściami do lokali znajdujących się na parterze i piętrze budynku. Dach dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia dachu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. Ścieki stałe odprowadzane są do szamba. Nieruchomość funkcjonalnie podzielona jest na dwa lokale mieszkalne. Wejście do lokalu na parterze o powierzchni 84,54 m2 , który użytkuje dłużniczka znajduje się od strony wschodniej budynku. Do lokalu prowadzą schody. Wejście do budynku poprzez nieocieplony wiatrołap. Drzwi zewnętrzne osadzone lecz nie wykończone. W pomieszczeniach znajdujących się w przyziemiu (kotłownia, łazienka, część komunikacji) zaobserwowano łuszczenie się powłok malarskich. Okładziny podłóg: płytki, deski podłogowe, panele. Okładziny ścian: tynki cementowo wapienne malowane farbą, w części pomieszczeń płytki ceramiczne. Ogrzewanie lokalu piecem na paliwo stałe, kaloryfery płytowe. Łazienka: wanna, toaleta z zasobnikiem na wodę, wydzielona część gospodarcza. Kuchnia z zabudową meblową pod wymiar. Ogólny stan techniczny lokalu oceniono jako zadowalający. Lokal znajdujący się na piętrze o powierzchni 77,43 m2 posiada wejście od strony zachodniej budynku. Struktura lokalu przedstawia się następująco: Stan techniczny lokalu bardzo dobry. Nie zaobserwowano zawilgocenia bądź zagrzybienia ścian. Okładziny podłóg: płytki, panele. Okładziny ścian: tynki cementowo wapienne malowane farbą, w części pomieszczeń płytki ceramiczne. Kuchnia z zabudową meblową pod wymiar. Ogrzewanie lokalu piecem na paliwo stałe, instalacja co w stanie dobrym, kaloryfery płytowe. Ogólny stan techniczny lokalu oceniono jako dobry. Suma oszacowania wynosi 163 201,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 400,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 320,10 zł.

