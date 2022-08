Łączka dla smyków, strefa muzyczna i relaksu. Taki będzie nowy plac zabaw w Dobroszycach

Plac zabaw będzie podzielony na kilka stref. To m.in. łączka dla smyków – dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lata, będzie to warsztat samochodowy, bujaczki, wielofunkcyjny zestaw ze zjeżdżalnią oraz tunelem podziemnym. Kolejna strefa będzie wyposażona w urządzenia muzyczne takie jak: ksylofon, dzwony rurowe, gong tybetański i rury deszczowe. Będzie też strefa "Mali budowniczowie" - to duża piaskownica wyposażona w atrakcyjne urządzenia do zabawy piaskiem. Nie zabraknie "Leśnego stawu", czyli multifunkcyjnego placu zabaw, górki z atrakcjami, strefy z urządzeniami naukowymi, strefy "Mali akrobaci" oraz strefy relaksu.

Całość dopełnią posadzone rośliny ozdobne i drzewa. Nie zabraknie też elementów małej architektury – ławek oraz koszy na śmieci.