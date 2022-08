Laboratorium w Twardogórze punktem pobrań. Co się zmieni?

Laboratorium w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze ma zostać przekształcone od 1 września w punkt pobrań. Pomysł ten nie przypadł do gustu personelowi oraz mieszkańcom. W sieci pojawiła się petycja w tej sprawie.

Do niedawna laboratorium było miejscem szczególnym, w którym obsługiwani byli wszyscy pacjenci, począwszy od najmłodszych, aż po seniorów. Dlaczego chcecie Nam Pacjentom to odebrać? Doskonale wiemy, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jednak na takich zmianach tracimy najwięcej My- Mieszkańcy, którzy mamy bezwzględne prawo do ochrony naszego Zdrowia! Dlatego z uwagi na niepokojące informacje dotyczące przekształcenia laboratorium w punkt pobrań, My PACJENCI Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, domagamy się podjęcia w trybie pilnym wszelkich czynności mających zagwarantować nam pewną i kompleksową opiekę zdrowotną – czytamy.