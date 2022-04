Konkurs matematyczny dla klas III z powiatu oleśnickiego (NAZWISKA LAUREATÓW)

Matematyczni Mistrzowie klas III

I MIEJSCE – Błażej Borski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu – Pani Marta Niesobska

I MIEJSCE – Mateusz Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu – Pani Dorota Lewucha

II MIEJSCE – Eryk Kembłowski ze szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu – Pani Agata Cieślińska

III MIEJSCE – Oliwier Kotulski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu – Pani Paulina Piórek

III MIEJSCE – Maksymilian Jelinowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu – Pani Renata Domal