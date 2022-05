Komornik licytuje. Oto nieruchomości i działki, które idą pod młotek w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48, 56-400 Oleśnica, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Cieślach. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Cieśle, Gmina Oleśnica składająca się z dwóch działek: 169/6 i 169/7, AM-2 o łącznej powierzchni 1,4715 ha. Działka nr 169/6 posiada nieregularny kształt i przylega do działki 169/7 na odcinku 7m. Działka ta położona jest przy drodze o powierzchni asfaltowej biegnącej w kierunku Wyszogrodu. Działki te stanowią jedną całość gospodarczą. Teren działki nie jest ogrodzony i wchodzi w skład dużego kompleksu zabudowań służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi transportowej oraz działalności produkcyjnej. Posiada częściowe utwardzenie trylinką oraz płytami betonowymi, pozostała część działki to grunt nieutwardzony. Na terenie działki nr 169/6 znajduje się osiem budynków użytkowych o zróżnicowanej funkcji - produkcyjnej, magazynowej, biurowej oraz pomocniczej. Budynki te tworzą trzy kompleksy w zabudowie zwartej oraz dwa budynki wolonostojące (budynek nr 268-budynek wagi oraz 269 budynek magazynowy). Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków wynosi = 2528,00 m2. Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi = 2289,30 m2. Suma oszacowania wynosi 1 203 731,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 902 798,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 373,10 zł.

