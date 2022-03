Komedia w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Spektakl "Przychodzi baba do lekarza" już w kwietniu. Bilety jeszcze dostępne

Spektakl Przychodzi baba do lekarza

To najlepsza i najbardziej wyczekiwana muzyczna komedia romantyczna w teatrze w tym sezonie z muzyką na żywo! Spektakl komediowy i koncert z muzyką na żywo w jednym.

Tytuł nawiązuje do historii polskiego dowcipu. Mnóstwo zabawnych pomyłek, piosenki wykonywane na żywo i elementy tańca, gwarantują niezapomniany wieczór.

Doktor Kazimierz, znany jest z tego, że potrafi leczyć nie tylko ciało, ale i duszę, to sprawia, że do jego gabinetu ustawia się wianuszek zniecierpliwionych kobiet potrzebujących sercowej porady. Pani Genowefa, która właśnie dołączyła do Klubu Dorosłych Singli potrzebuje nietypowej porady. Gdy Doktor Kazimierz pomaga jej, ta w podziękowaniu zamawia dla niego wyjątkowy prezent…

Porzucona przez męża przyjaciółka doktora Kleo, bierze sprawy w swoje ręce. Co zrobi, gdy niezwykle przystojny, silny drwal poprosi ją o pomoc? Panna Kasia, będzie próbowała urządzić w gabinecie lekarskim talent show.

Przez ponad 1.5 godziny będziecie świadkami narodzin wielkiej miłości, ale też… pierwszej kłótni kochanków. To trzeba zobaczyć !